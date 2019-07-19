В Зеленского хотят уволить Матиоса - СМИ

В команде Владимира Зеленского хотят освободить Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.
Об этом theБабель стало известно из своих источников в ГПУ.
По данным СМИ, Матиос просили написать заявление на отставку, но он отказался. Также глава Офиса Зеленского Андрей Богдан просил министра обороны Степана Полторак освободить Матиос с должности, но он также отказался .
"Полторак не хочет. Но сказал Луценко, что к смерти с президентом воевать не будет ", - отметил источник.
theБабель добавляет, что с Матиос и Полторак говорили уже после вызова спикера Зеленского Юлии Мендель на допрос в ГПУ.
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Анатолий Матиос работает главным военным прокурором с августа 2017 года.
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