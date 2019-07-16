В Зеленского анонсировали новые кадровые перестановки

В ближайшее время президент назначит ряд новых послов.

Президент Владимир Зеленский решил сменить 12 послов за рубежом из-за того, что они слишком долго занимают эти должности.

Об этом сказал замглавы Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге во вторник, пишет Liga.net

Сегодня принято решение сменить 12 послов Украины за рубежом, и в ближайшее время на сайте президента появятся указы.

"Большинство из них находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии, в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше", - объяснил он.

Некоторые из послов, которых намерен уволить Зеленский, назначены не при Порошенко, а "несколько ротаций президентов назад".

Посольство Украины в РФ останется в том же составе - им управляет временно поверенный по делам Украины в России, рассказал замглавы ОП.

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Верховная Рада во второй раз не смогла уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Постановление президента поддержали 160 народных депутатов при необходимых 226.