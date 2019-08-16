В здание ОИК бросили дымовую шашку

Под зданием ОИК собираются титушки. Фото: "Слово и дело"

В Прилуках Черниговской обл. под зданием окружной избирательной комиссии начались столкновения.

Люди бросают дымовые гранаты. Под зданием собираются титушки, сообщает "Слово и дело".

На один из этажей здания бросили дымовую шашку. Участники столкновения говорят, что они хотят выкурить оппонентов и получить доступ к бюллетеням.

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Городские интернет-сообщества пишут, что под зданием собираются титушки, чтобы запугивать местных жителей.

Во время ночного заседания Окружной избирательной комиссии №210 в Прилуках на Черниговщине председатель ОИК Оксана Соколовская напала на одного из членов комиссии. Тот отказывался выполнять ее просьбу.