В ВР засекретили предварительные договоренности о КСУ

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Фото: pinterest.com

Рабочая группа Верховной Рады, которая работает над законопроектамы для урегулирования конституционного кризиса, решила засекретить результаты своей работы.

Они ждут окончательных договоренностей по решению этой проблемы, сообщают в пресс-службе ВР со ссылкой на члена группы, нардепа от "Слуги народа" Ольгу Совгирю.

"Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией", - говорится в сообщении.

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По словам Совгири, было принято решение не выносить на широкую публику и не сообщать СМИ предварительные договоренности по указанным вопросам.

Группа безотлагательно приступит к решению трех блоков вопросов: восстановление статьи об ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций; восстановление электронного декларирования и совершенствование законопроекта о КСУ.

18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу для урегулирования конституционного кризиса. За 2 недели она должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда.