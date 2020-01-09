В восемь раз больше президента: сколько зарабатывают налоговики

Президент может позавидовать зарплатам налоговиков.

Самая роскошная зарплата в Государственной фискальной службе среди ее работников оказалась у первого заместителя главы ведомства Сергея Билана - 222 тыс. 429 грн.

В заработок за декабрь вошли надбавки, премии и денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска, пишет "Слово і Діло"

И.о председателя ДФС Денис Гутенко заработал вдвое меньше - 102 тыс. 73 гривны. Заместитель Гутенко Дмитрий Венцковский - 71 тыс. 861 грн.

К слову, зарплата президента Владимира Зеленского составляет 28 тыс. грн.

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Заместитель генерального директора по взаимодействиям с органами государственной власти госконцерна Укроборонпром Мустафа Найем получил 310 521 грн зарплаты за декабрь, что в 7 раз превышает его месячный должностной оклад – 43 тыс. грн, сообщали СМИ.