В Верховную Раду внесли три постановления о инаугурации Зеленского

Инаугурацию Зеленского могут изменить. Фото: 1+1

В Верховной Раде уже зарегистрировали три постановления о дате инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующие законопроекты внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Виталий Куприй. Первые два предлагают провести мероприятие 19 мая, а третий - 20 числа, сообщает 24 канал.

Первым предложил провести инаугурацию 19 мая 2019 Сергей Мищенко. Его "Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины" было зарегистрировано 3 мая.

Впоследствии к требованиям Зеленского провести инаугурацию 19 мая присоединился Виктор Балога. Его проект постановления, с похожим документу Мищенко названием, в парламенте был зарегистрирован 6 мая.

Третье постановление о дате инаугурации Зеленского внес Виталий Куприй. Сначала он требовал, чтобы Зеленский принес присягу в качестве президента Украины 19 мая, однако впоследствии решил изменить дату инаугурации на один день, то есть на 20 мая. Дело в том, что 19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Зарегистрировано законопроект №10270-2 было 7 мая.

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30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" их опубликовало. Согласно закону, не позднее чем за 30 дней должен состояться инаугурацию новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.