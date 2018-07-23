В Верховной Раде отдохнут на 16,3 млн

Нардепы получили 16,3 млн грн на отдых. Фото: Юридический факт

Управление делами Верховной Рады выплатило 16,3 млн грн на отпуска нардепам. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Информацию об отпускных разместили на портале использования публичных средств.

16,3 млн грн управление выплатило народным депутатам и работникам аппарата в первой половине июля 2018 года. Причем, 15 млн грн политикам выдали наличными на руки.

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13 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл последнее заседание парламента и отпустил нардепов до 4 сентября. Народные избранники будут отдыхать 53 дня. В январе этого года народным депутатам на выполнение полномочий выплатили более 14 млн грн, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января. Остальное время депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.