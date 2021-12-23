В увеличении количества обысков в Чернигове Комитет избирателей увидел предвыборное давление на Атрошенко

Автор: facebook.com/cvu.ngo

За два последних месяца в Чернигове проведено обысков в пять раз больше, чем за предыдущие шесть лет. Комитет избирателей Украины связывает всплеск внимания правоохранителей к Чернигову с приближением промежуточных выборов в Верховную Раду в 206 округе и усматривает в этом признаки прямого политического давления. Об этом КИУ заявил на официальной странице в Facebook.

"Комитет избирателей Украины продолжает отслеживать ситуацию с давлением власти на местное самоуправление. Во время каденции черниговского городского головы Владислава Атрошенко на протяжении 2016 - 2021 годов правоохранительными органами было проведено в Чернигове 11 обысков. В то же время с 22 октября этого года в городе уже проведено 56 обысков. То есть за два последних месяца проведено обысков в пять раз больше, чем за предыдущие шесть лет. Эксперты КИУ связывают всплеск внимания правоохранителей к Чернигову с назначением в конце октября 2021-го промежуточных выборов в Верховную Раду Украины в 206 округе с центром в Чернигове на 27 марта 2022 года", - говорится в заявлении.

КИУ отмечает, что в таких действиях правоохранительных органов усматриваются признаки прямого политического давления на местное самоуправление и черниговского городского голову Владислава Атрошенко.

Такие действия могут происходить с целью создания негативного имиджа отдельных кандидатов и политических сил и использования административного ресурса в интересах провластных кандидатов. В КИУ предостерегают власть от применения административного ресурса и политического давления на выборах в 206 округе", - говорится в заявлении Комитета избирателей.

Ранее КИУ уже фиксировал рост случаев применения административного ресурса в пользу провластных кандидатов на промежуточных выборах в 87 округе в Ивано-Франковской области и 184 округе в Херсонской области. В октябре 2021 года КИУ обнародовал результаты исследования, которое выявило закономерность: внимание правоохранительных органов преимущественно касается органов местного самоуправления (80% судебных решений), а не Службы автодорог и облгосадминистраций, хотя именно в этих органах сосредоточено 80% средств. Такая диспропорция может свидетельствовать о выборочном правосудии и выборочном внимании к местному самоуправлению, констатируют в КИУ.