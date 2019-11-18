В Украину с двухдневным визитом едет глава МИД Германии

Хайко Маас едет в Киев. Фото: РБК

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ближайшие дни посетит Украину.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние пять месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал посол Украины в Берлине Андрей Мельник в Twitter.

Визит Хайко Мааса в Киев состоится на фоне сложных переговоров об организации "нормандского" саммита.

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Напомним, немецкий дипломат считает, что дела Украины меняются к лучшему при президентстве Зеленского. Кроме этого, Маас выразил поддержку установлению мира и преодолению коррупции в Украине.