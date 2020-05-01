 
Ексклюзивы
1/5
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 477
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1575
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1368
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3438
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2358
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4770
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 900
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6246
Фото
Все фото
7
4
3
4
3
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Видео
Все видео
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
С России могут снять "азовский пакет" санкций
С России могут снять "азовский пакет" санкций
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
Выходка Ляшко возле ресторана "слуги" оказалась фейком
Выходка Ляшко возле ресторана "слуги" оказалась фейком
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3069
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2178
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1467
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8964
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 72
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
пятница, 01 мая 2020 20:29

В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
7

  Комментировать

В Киев доставили 42,5 тысячи защитных костюмов, которые закупил фонд Порошенко. Фото: eurosolidarity
В Киев доставили 42,5 тысячи защитных костюмов, которые закупил фонд Порошенко. Фото: eurosolidarity
В Киев доставили 42,5 тысячи защитных костюмов, которые закупил фонд Порошенко. Фото: eurosolidarity
В Киев доставили 42,5 тысячи защитных костюмов, которые закупил фонд Порошенко. Фото: eurosolidarity
В Киев доставили 42,5 тысячи защитных костюмов, которые закупил фонд Порошенко. Фото: eurosolidarity

Вторая партия - 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников - прибыла из Сеула в Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией "Рошен" бесплатно передаются в больницы по всей Украине.

Поэтому с южно Кореи уже доставлено 85 тысяч костюмов. Всего в Порошенко закупили 130 тысяч защитных костюмов. 30 тысяч медицинских комбинезонов производства Китая уже поступили в больницы, которые работают в частности в очагах вспышки коронавируса. С 1 мая разъедется по всей Украине и южнокорейский груз.

"Врачи нуждаются в нашей защите. Мы это делаем, к сожалению, пока без всякой помощи государства. Но мы не "тянем одеяло" на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами: государством, правительством, общественными организациями, политическими организациями, меценатами для того, чтобы остановить распространение этой пандемии и защитить врачей", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" также требует от парламента принять законы 3376 о страховании медработников и 3380 о введении массового тестирования - прежде всего для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

"Мы сегодня получили подписные листы и собираем подписи за внеочередную сессию, где должны быть рассмотрены несколько важнейших вопросов. Первое - это немедленное введение государственного страхования врачей, медицинских работников на случай заболевания. Хочу отметить, что с момента регистрации законопроекта 3376 заболело более 700 врачей", - отметил Порошенко.

"Мы настаиваем, что необходимо законодательно обеспечить надлежащее количество тестирований. Где обещанные Украине миллионы тестов, которые уже должны быть? За почти два месяца эпидемии тестированы только 100 000. В то же время, как в большинстве стран - это норма тестирования в день. Каждый больной, который поступает в украинские больницы, должно быть Оттестирован. Каждый пациент, который приходит к врачу, должно быть оттестирован. Без массового тестирования нет никакого смысла разрушать экономику из-за карантина. Тестирование позволяет локализовать взрывы инфекции и таким образом не повредить экономике", - убежден Петр Порошенко.

Он сообщил, что по состоянию на вечер четверга подписи для проведения внеочередной сессии дали все фракции и депутатские группы, кроме "Слуги народа". "Я надеюсь, что среди депутатов монобильшости все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И в понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которые ждут медики и пациенты. Потому что без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин - это самоубийство для экономики ", - убежден Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
мая

"Спасайтесь, дети мои, а мне нельзя": митрополиту Макарию отрубили голову

Киллер разнес голову 3-летнему мальчику

Умер британский боксёр, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али

Нацисты уничтожили еврейское население города

Арестовали мужчин, которые вывесили украинский флаг

Торпеда попала в пассажирский лайнер

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 61033
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 55738
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
16
 Просмотров: 16434
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 14184
&quot;Ошибка молодости&quot;: показали фото девочки, которой мать отрезала голову
"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову Просмотров: 11529
Политика
Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших планах. Фото: pixabay.com
Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших планах. Фото: pixabay.com Просмотров: 630
Назревает конфликт между Аваковым и мэром Черкасс
Назревает конфликт между Аваковым и мэром Черкасс 1 Просмотров: 963
Правительство теряет контроль над ситуацией в стране - Павленко
Правительство теряет контроль над ситуацией в стране - Павленко Просмотров: 648
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
 3 Просмотров: 2826
"Уголовные преследования по политическим мотивам становятся обыденными" - Захаров о "деле Вятровича"
"Уголовные преследования по политическим мотивам становятся обыденными" - Захаров о "деле Вятровича" Просмотров: 468
Больше всего комментируют
6
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
5
Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине
5
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Голосов: 16185
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua