Помощник госсекретаря США Дениз Натали приедет в Украину. Фото: NewsOne

В Украину приедет помощник госсекретаря США Майка Помпео Дениз Натали.

Визит запланирован на 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

"Помощник госсекретаря Дениз Натали с Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации посетит Варшаву и Краков (Польша) и Киев (Украина) с 30 сентября по 5 октября", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Натали встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Сделал это через день после обнародования отчета обличителя, в котором говорилось о сокрытии Белым домом содержания разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.