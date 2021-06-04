В Украину из России вернулся скандальный экс-нардеп от Партии регионов

В Украину вернулся Левченко. Фото: КП

Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России, вернулся в Украину.

Все уголовные дела против Левченко в Украине закрыты, написал в Facebook журналист Денис Казанский.

"Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", — написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленки с разговорами Медведчука учитываются в уголовных делах - Венедиктова

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Нардепа подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн.