В украинской оборонке накопали коррупции на миллиард гривен

Национальное антикоррупционное бюро нашло злоупотребления и растрату на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса на более чем 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им. Также есть случаи закупки товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

В общем подозревают 23 человка, из которых 13 должностные лица.

Ключевую роль в появлении коррупционных схем играют чиновники.

Автор: НАБУ Минимум на 15 предприятиях оборонного комплекса детективы НАБУ зафиксировали факты хищения

В результате таких действий, государству нанесли 623 млн грн и $ 3 млн убытков (всего 1 млрд грн). Удалось предотвратить хищение 130 млн грн.

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Информация о том, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко продал автомобиль Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн грн, оказались фиктивной. В декларации за 2015 год Ляшко указал получения 2,2 млн грн прибыли от продажи машины кандидату от Радикальной партии Веронике Вьюн. Она на допросе в НАБУ эту информацию опровергла.