В Украине вернули конфискованные $1,5 млрд Януковича - МИД

У Януковича конфисковали миллиарды. Фото: Корреспондент

Виктор Янукович смог вывести за границу миллиарды гривен, но часть из этих средств была возвращена.

В госбюджет было возвращено 1,5 миллиарда долларов США (41,7 млрд гривен). Из них 1,3 миллиарда (более 36 млрд грн) это наличные средства, а остальное - ценные бумаги, рассказал в эфире телеканала "Дом" заместитель главы МИД Евгений Енин.

Несмотря на успехи, еще не все активы Януковича и его окружения возвращены в Украину.

Речь идет о преступной организации из ближайшего окружения Януковича, которые будучи родом из Донбасса "обворовывали в первую очередь все тот же Донбасс".

По его словам, деньги собирались со всей Украины и отмывались сначала тут, а потом через хабы выводились в "отмывочные" центры за пределами страны.

Впервые в истории американо-украинских отношений из США вернули 600 тысяч долларов (16,7 млн грн).

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8 апреля 2017 вступило в силу решение Краматорского городского суда о конфискации около 1,5 млрд долл. в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения Виктора Януковича. Семь кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискации.