В Украине увеличился прожиточный минимум и минимальная зарплата

Выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. Фото: УП

В Украине увеличился прожиточный минимум и минимальная заработная плата.

Это предусмотрено Законом "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Согласно ему, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2393 грн, с 1 июля - 2508 грн, с 1 декабря - 2589 грн.

Для детей до 6 лет с 1 января прожиточный минимум будет составлять 2100 грн, с 1 июля - 2201 грн, с 1 декабря - 2272 грн, для детей от 6 до 18 лет - соответственно 2618 грн, 2744 грн, 2833 грн.

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Для трудоспособных лиц с 1 января прожиточный минимум составит 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, с 1 января составит 2102 грн; применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 грн; тот, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн.

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 1 января составит 1934 грн, с 1 июля – 2027 грн, с 1 декабря – 2093 грн.

Кроме того, с 1 января 2022 года минимальная заработная плата будет составлять 6500 грн, а с 1 октября – 6700 грн.

2 декабря Верховная Рада приняла Закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". 10 декабря документ подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.