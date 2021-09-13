В Украине создали Нацсовет по вопросам молодежи

Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по вопросам молодежи.
Он будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Среди задач Нацсовета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры, развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активному участию в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике", - говорится в сообщении.
В состав органа планируют привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, учредителей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.
Предложения по персональному составу совета, а также проект положений о нем должны представить на рассмотрение президенту в месячный срок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы через интернет и госуслуги онлайн. Зеленский запланировал нововведения
В мае Зеленский анонсировал появление в Украине президентского университета, где будут готовить "людей будущего". Обучать специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности.
Комментарии