В Украине создали Нацсовет по вопросам молодежи

В состав органа планируют привлечь лидеров молодежных движений и организаций. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по вопросам молодежи.

Он будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Среди задач Нацсовета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры, развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активному участию в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике", - говорится в сообщении.

В состав органа планируют привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, учредителей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Предложения по персональному составу совета, а также проект положений о нем должны представить на рассмотрение президенту в месячный срок.

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В мае Зеленский анонсировал появление в Украине президентского университета, где будут готовить "людей будущего". Обучать специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности.