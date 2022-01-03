В Украине создадут три новых природных парка

Президент поручил создать несколько природных парков и расширить существующие. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных парков Пуща Радзивилла, Куяльницкий и Холодный Яр.

Также в указах говорится об увеличении границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка Меотида, национального природного парка Вижницкий и ботанического заказника общегосударственного значения Староманзырский. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Национальный природный парк Холодный Яр (6,8 тысяч гектаров земли) создадут на Черкасщине, Куяльницкий (10,8 тысяч гектаров) в Одесской области, Пуща Радзивилла (24 тысячи гектаров) в Ровенской области.

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Увеличится территория Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель.

На территории национального природного парка Вижницкий включат 131 га земель государственной собственности на территории Черновицкой области.

На территории национального природного парка Меотида предусмотрено включение 580,2 га земель госсобственности Донецкой области.

Германия передала восьми карпатским национальным паркам и заповедникам автомобили для охраны природы. Передача автомобилей была осуществлена ​​в рамках проекта Support to Nature Protected Areas in Ukraine. Немецкое правительство финансирует его через банк развития KfW. Проект цели - сохранение природных богатств Украины. Его общая сумма – €14 млн.