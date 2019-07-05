В Украине рассекретят информацию о закупках в оборонке

Со следующего года в Украине рассекретят часть закупок в оборонном заказе. Фото - RT

Со следующего года в Украине рассекретят часть закупок в государственном оборонном заказе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" с большого количества позиций государственного оборонного заказа. Поскольку часто за этим грифом скрываются схемы. В СНБО недавно было проведено совещание. И решено, что в следующем бюджете состоится несколько разовое сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", - сказал Аваков, передает Укринформ.

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Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок.

После обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. Тогда уволили первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонке. Впоследствии провело обыски у Гладковских и других фигурантов дела.