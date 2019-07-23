В Украине пройдут досрочные местные выборы

Зеленский принял решение о досрочных местных выборах. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля, выступая в штабе политической партии "Слуга народа", предложил "не расслабляться", комментируя возможность проведения вслед за досрочными парламентскими досрочных местных выборов.

"Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", – туманно заметил он, передает "РБК-Украина".

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Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента Украины не исключают возможности вслед за досрочными выборами в Верховную Раду Украины провести досрочные выборы уже в органы местного самоуправления.