Лукашенко согласился на трансляцию украинских телеканалов. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о трансляции украинских телеканалов в Беларуси, чтобы бороться с российской пропагандой. В то же время в Украине появятся белорусские каналы.

"Хочу, чтобы у людей в Беларуси не было информационного вакуума относительно событий в Украине. Я понимаю, трансляция каких российских каналов идет в Беларуси. Я хочу, чтобы там появились украинские каналы", - сказал Зеленский на пресс-марафоне с журналистами.

Лукашенко согласился на трансляцию нескольких, а не одного канала, и был не против, чтобы это был не только развлекательный продукт, но и политический.

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Какие каналы конкретно это будут, Зеленский пока не знает.

Президент Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился 14 часов 9 минут. Мероприятие проходило на втором этаже Kyiv Food Market. Начал его в 10.01 ч. четверга. Завершил в 0.10 ч. пятницы.