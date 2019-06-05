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среда, 05 июня 2019 12:22

В Украине намечается энергетическая контрреволюция

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В Украине намечается энергетическая контрреволюция
Эксперт Андрей Бузарове заявил, что депутат Домбровский лоббирует интересы Коломойского. Фото: Facebook

В Украине продолжается борьба за европейский рынок электроэнергии и в ней комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК стал на сторону лоббистов отсрочки запуска рынка. Об этом написал эксперт Андрей Бузаров в Фейсбук.

"Комитет по ТЭК решил провести энергетическую контрреволюцию: собрал исключительно сторонников переноса даты запуска рынка (=отмены реформы), не пустил журналистов, не пустил даже других членов комитета… Как говорят журналисты, дверь была просто закрыта изнутри", - написал Бузаров о заседании парламентського комитета, на котором одобрили законопроект о переносе даты запуска рынка электроэнергии на 3 месяца.

Экспер, напомнил, что близкий к президенту бизнесмен Игорь Коломойский не раз заявлял о том, что рынок нужно отменить, поскольку он заинтересован в ручном регулировании тарифов. И ему в этом решил помочь и. о. главы парламентського комитета Александр Домбровский.

"Что дальше – непонятно. Вряд ли в Верховной Раде найдутся депутаты, готовые так помочь Игорю Валерьевичу. Ведь многие из них явно обижены, что новый президент на 6 месяцев сократил их термин депутатства", - прогнозирует эксперт.

Эксперт также отметил, что ответственные за проведение реформы структуры - Минэнергетики, НКРЭКУ, а также крупнейшая генерируются компания "Энергоатом" заявили о готовности к запуску рынка 1 июля. И инициативы о необходимости отсрочки старта на этом фоне выглядят стремлением полностью отменить реформу.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка является обязательством Украины перед ЕС по имплементации Третьего энергопакета, а также условием получения нашей страной кредитов МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.

Українські новини
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Дата
05
июня

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