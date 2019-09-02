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понедельник, 02 сентября 2019 20:19

В Украине начала работать новый посол Великобритании

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В Украине начала работать новый посол Великобритании
Симмонс вручила копии верительных грамот. Фото: МИД

Посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Симмонс подтвердила неизменную позицию правительства Великобритании по политической и практической поддержки Украины, сообщается на странице Посольства Великобритании в Украине в Facebook

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - подчеркнула она.

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Елена Зеркаль поблагодарила за четкую позицию официального Лондона относительно невозвращения России в G7.

Мелинда Симмонс стала новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине. Симмонс начнет работать в Украине летом 2019 года. Она прошла полный курс изучения украинского языка.

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