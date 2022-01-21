В УГО отреагировали на запрос об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

В УГО отреагировали на запрос журналистов. Фотоколлаж: "Українська правда"

В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых на Сейшелах.

В ведомстве ничего не знают о пребывании семьи главы государства за рубежом, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на официальный ответ УГО.

"В указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей. К тому же в УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании там семьи президента", - говорится в ответе на запрос журналистов.

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Журналисты направили запрос в Государственное управление делами с вопросом, оплачивали ли из государственного бюджета расходы на пользование семьей президента залом официальных делегаций в "Борисполе". А в Управления госохраны - сколько охранников откомандировали с Зеленскими. И кто платил их билеты и проживание в экзотической стране.

Также направили запрос президенту - сколько стоил отдых и кто платил за него. И как президент оценивает такое путешествие семьи с морально-нравственной точки зрения и с точки зрения безопасности.

5 января жена президента Елена Зеленская с детьми, родителями и друзьями, всего примерно 10 человек, вылетели в Стамбул, а оттуда - на Сейшельские острова. Об этом сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Семью президента якобы сопровождала государственная охрана. На следующий день дочь кумы Зеленских, которая улетела вместе с семьей президента, публиковала в Instagram фото и видео с Сейшельских островов. Отдыхали в пятизвездочном отеле Hilton. Стоимость номера в праздничные дни там примерно $1 тыс. в сутки. На территории отеля - семь ресторанов и кафе, где подают итальянские и японские блюда.