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"В Страсбург приехала вся пятая колонна. Мы сломали их планы" - Порошенко

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&quot;В Страсбург приехала вся пятая колонна. Мы сломали их планы&quot; - Порошенко
Петр Порошенко: Команда "Европейской солидарности" пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины. Фото: Униан

Сегодня политики с пророссийского пула, которые действуют четко по приказу Кремля, попытались навязать в Страсбурге собственную повестку дня, что разрушает концепцию защиты Украины на международной арене. Только усилиями команды "Европейской Солидарности" удалось разрушить эти планы, защитить национальные интересы нашего государства и сохранить международную коалицию в новоизбранном Европейском парламенте.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил журналистам во время прямого включения из Страсбурга.

"Посмотрите, с чем сюда приехали Опоблок или Опоплатформа - фактически, путинская "пятая колонна". Окруженная сонмом российских журналистов, которые обеспечивают им пиар поддержку, они не поднимали ни разу вопросы, жизненно важные для Украины. Они приехали презентовать себя, как пророссийская политическая сила, которая на сегодняшний день должна разрушить концепцию защиты украинского интереса в Европарламенте. Благодаря нашим решительным усилиям, сегодня эта попытка "пятой колонны" Кремля здесь, в Страсбурге провалилась", - сообщил Петр Порошенко.

"Необходимо консолидировать все проукраинские силы на внешнеполитической арене для совместной защиты нашего государства и противодействия гибридной агрессии России. Особенно важно об этом помнить всем демократическим партиям в период предвыборных баталий", - убежден Порошенко.

"Сегодня, несмотря на то, что есть разгар предвыборной кампании, интересы Украины здесь - в Страсбурге, во время первой сессии новоизбранного Европейского парламента. Когда мы боремся за украинские интересы на внешнем фронте - мы отмечаем, все противоречия надо отбросить и оставить внутри Украины. На внешнем фронте мы должны выступать как единая, слаженная команда - в этом и реализуется предложение, что наша команда готова подставить плечо новой власти и не допустить просчетов или ошибок, которые будут работать в ущерб нашего государства", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Интерфакс
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