В США опубликовали разговор Трампа с Зеленским

Разговор состоялся после победы Зеленского. Фото: ТСН

Cтенограму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовал Белый дом.

Разговор состоялся 21 апреля после победы Зеленского на президентских выборах. Через 2 месяца после этого произошел телефонный звонок 25 июля, который связан с расследованием против Трампа, сообщает "Европейская правда".

В разговоре Трамп поздравил Зеленского с победой и пригласил в Белый дом

"Нет сомнений, что вы будете прекрасным президентом", - сказал президент США.

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Трамп вспоминал об этом телефонном разговоре и говорил, что в нем не было никаких нарушений.

Российские и другие иностранные спецслужбы могли подслушивать разговор президента США Дональда Трампа с американским послом в ЕС Гордоном Сондлендом. Последний в это время находился в Киеве.