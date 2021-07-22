В соглашении о "Северный поток-2" Украина хочет более сильных формулировок касаемо своей безопасности

Украина будет разговаривать с Германией и США относительно "Северного потока-2". Фото: glavcom.ua

Украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки безопасности для Украины относительно "Северного потока-2" были сильнее. Они указаны в совместном заявлении Германии и США.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс конференции в Киеве.

"Наша позиция на американо-германское заявление изложена в украинском-польской заявлении, которое вчера распространили. Мы сейчас имеем много вопросов к тому, как американо-германская договоренность способна уменьшить оборонные риски для Украины и для стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2".

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Украинская сторона намерена разговаривать с США и Германией по этому поводу.

"Мы всегда честно говорили, что для нас "Северный поток-2" в первую очередь является вопросам безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулировки в американо-германском заявлении по безопасности были сильнее", - подчеркнул министр.

Сейчас часть совместного заявления США и Германии, касаемо экономического блока, изучается.

"Мы изучаем все, что там изложено, те предложения, которые сделаны. Мы будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", - добавил Кулеба.

Сейчас непонятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и о сохранении роли Украины как транзитного государства.

"США с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но все мы с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток-2", является РФ. И это главная проблема", - говорит министр иностранных дел.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го. Президент России Владимир Путин 4 июня 2021 года объявил о завершении прокладки труб первой нитки газопровода. Вторую нитку планировали достроить за два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом.