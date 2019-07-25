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четверг, 25 июля 2019 11:49

В Службе внешней разведки новое назначение им. Зеленского

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В Службе внешней разведки новое назначение им. Зеленского
Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Сляднева заместителем главы Службы внешней разведки. ФОТО: Facebook Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Сляднева заместителем главы Службы внешней разведки.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте.

Согласно декларации за 2018-й, Сляндева работала в прокуратуре Киева заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

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В начале июля Зеленский назначил на аналогичную должность заместителя председателя СВР, экс-начальника Управления информации администрации Государственной пограничной службы Валерия Евдокимова.

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