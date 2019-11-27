В "Слуге народа" заговорили о легализации марихуаны

В странах, которые легализовали марихуану, уровень преступности снизился на 30%, говорит "слуга народа".

В Украине нужно легализировать медицинский каннабис, а потом и для удовольствия.

Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в эфире Skrypin.ua.

"Я за. Я участвовал в этом году в марше за легализацию медицинского каннабиса. Я и за и лоббирую", - сказал он.

"Опыт всех стран, которые проводили легализацию, четко показывает, что надо идти... Вот например Канада. Я, кстати, являюся сторонником такого пути. Первые три года - это медицинский легалайз. И потом ты вводишь рекреационный. Нужны этапы адаптации .

По предварительным расчетам у нас людей, которые пользуются в рекреационных целях, где-то 5 миллионов. Эти 5 миллионов, очень грубые расчеты, тратят на каннабис где-то 100 долларов в месяц. Просто покурить и расслабиться.

Есть статистика всех стран. От нидерландцев до канадцев - у всех существенно снижался уровень преступности, на 20-30%. Снижается агрессия", - рассказал Потураев.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.