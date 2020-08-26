В "Слуге народа" сообщили новую дату съезда партии

Новой датой съезда партии "Слуга народа" назначили 31 августа.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

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"Новая дата съезда партии" Слуга народа "- 31 августа в 14:30", - написал он.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" собирались на съезд 29 августа, во время которого планировали назвать кандидатов на местных выборах.

Местные выборы в Украине могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения. Пока никаких оснований для отмены выборов нет.