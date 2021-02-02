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вторник, 02 февраля 2021 13:00

В "Слуге народа" рассказали о "танцах" с другими фракциями

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В &quot;Слуге народа&quot; рассказали о &quot;танцах&quot; с другими фракциями
В политике начались весенние процессы, говорит Корниенко. Фото: Сергей Старостенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о сотрудничестве с другими фракциями в Верховной Раде.

На вопрос о приглашении в коалицию "Батькивщины" Корниенко в кулуарах ответил: "Весна наступает, почки расцветают, природа обновляется. Бывают такие весенние процессы, очень рад, что они начались в политике. Это же не просто станцуем какой-то вальс вместе с другой партией. Нам надо определиться, что мы танцуем. Вальс, танго или сальсу?

У нас много идеологических разногласий с Юлией Владимировной. Она предлагает продавать газ по 3 гривны, мы предлагаем, чтобы рынок газа был. Она против продажи земли, мы за.

У меня много вопросов, что это за танец будет. Чтобы не оказалось, что один партнер танцует танго, а другой делает пробежку в данный момент. Надо договориться о принципах, с которыми мы работаем. А потом дальше говорить о каком-то формате, коалиции или совместное голосование".

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О фракции "Голос" Корниенко сказал: "Молодые, демократические партии нашли свое место в парламенте. "Голос" активно работает. Тоже мы всегда можем найти общие прикосновения по разным голосованиям. Они поддерживают либеральные реформы, мы сотрудничаем по этому направлению.

Что мы сможем с ними станцевать, здесь тоже вопрос".

"Уже полтора года прошло. Некоторые союзы фажко представить. Например, в одной коалиции представить "Слугу народа", "Европейскую солидарность" и ОПЗЖ при всей фантазии невозможно", - добавил нардеп.

За год во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде остались 211 депутатов, которые преимущественно нажимают "за".

Де-факто "СН" уже не способна самостоятельно принимать законы. Без депутатов других фракций и групп монобольшинство фактически является недееспособным, сообщал Комитет избирателей Украины.

28 января Верховная Рада во 2-й раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики. "За" проголосовали 177 депутатов из "Слуги народа". Перед этим президент Владимир Зеленский призывал на фракции "СН" поддержать кандидатуру Витренко.

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