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суббота, 09 октября 2021 19:48

В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе

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В &quot;Слуге народа&quot; рассказали о своем избирателе
"Слуга народа" - это партия Зеленского, сказал Корниенко. Фото: Getty Images

Основным избирателем партии "Слуга народа" являются люди до 35 лет.

Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко в интервью LB.ua

"У нас есть основной избиратель. Это люди с 16 лет (называю эту цифру, потому что выборы через два года, и мы уже работаем с этими людьми) до 35 лет, которые живут в городах и областных центрах. Соответственно, мы, как партия, представляем интересы этой части общества. Мы должны дальше что-то делать для них", - рассказал Корниенко.

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По словам "слуги", такие граждане "хотят нескольких вещей".

"Например, реформ, доступа к жилью, работе, возможностям. Хотят и справедливости, но не так обостренно, как старшее поколение, ведь их обманывали с банками, приватизациями и т.д.

Плюс они более открыты, готовы строить общество – это гуманитарная составляющая. Но минус этого – их открытость к русскому продукту, например. С этим тоже нужно что-то делать. Президент – это национальный лидер и символ, он уже близок к вызовам современности и далее будет визия", - сказал Корниенко.

"Все-таки это партия Зеленского", - заявил нардеп о "Слуге народа".

На внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в сентябре этого года, то президентскую партию поддержали бы 20% опрошенных.

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Дата
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