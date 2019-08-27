В "Слуге народа" рассказали, когда введут систему голосования по отпечатку пальца

В Раде введут систему голосования по отпечатку пальца. Фото: ТСН

В Верховной раде за полгода появится новая система голосования, которая будет работать по отпечатку пальца.

Для введения голосования по отпечатку пальца будут внесены изменения в закон "О регламенте Верховной рады Украины", заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

"Сегодня предлагают введение сенсорной кнопки, срок которой истек в 2008-м году. Во-вторых, в регламенте ВР нет положений, которые касаются голосований по сенсорной кнопке. Мы последовательно отстаивали этот вопрос, но мы хотим, чтобы внедрение сенсорной кнопки соответствовало техническим условиям... Этот вопрос должен быть закреплен юридически. Пройдя эти два этапа, мы введем сенсорную кнопку", - заявил Стефанчук.

Новоизбранный нардеп не исключает, что при условии внедрения системы "Рада - 4" в парламенте 9 созыва сенсорная кнопка сможет реагировать на отпечаток пальца.

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Ранее, внештатный советник президента Украины Михаил Федоров анонсировал разработку онлайн системы голосования на выборах. По словам Федорова, команда президента уже занимается разработкой данного проекта, а пилотную версию могут запустить уже на местных выборах.