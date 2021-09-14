В "Слуге народа" предупредили о новом витке конституционного кризиса

КС рассматривает представление с января прошлого года. Фото: @ConstitutionalCourtofUkraine

Конституционный суд вышел за пределы полномочий, открыв производство по делу о конституционности отмены депутатской неприкосновенности. Об этом сказала представитель Верховной Рады в КС, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в эфире телеканала "Україна 24".

"Есть позиция Верховной Рады в этом деле. Мы считаем, что Конституционный суд вообще вышел за пределы полномочий, открыв производство по этому делу. Потому что закон о внесении изменений в Конституцию - это особая разновидность законов. И Конституция не предусматривает полномочия Конституционного суда определять конституционности этих законов после того, как они уже стали частью Конституции.

Фактически Конституционный суд хочет оценить конституционность Конституции", - заявила "слуга". Она добавила, что это может быть новым витком для конституционного кризиса.

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Совгыря напомнила, что КС рассматривает это представление с января.

"И это уже третье или четвертое заседание по этому делу. Говорить, что Конституционный суд завтра или в ближайшее время постановит решение в этом деле, оснований нет", - сказала депутат.

3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. В январе прошлого года 50 народных депутатов, большинство из которых представители ОПЗЖ, подписали и направили представление о неконституционности решения. На этой неделе КС продолжит рассмотрение дела.