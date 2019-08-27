В "Слуге народа" поделились информацией с группового чата

У "Слуги народа" есть групповой чат и групповая переписка на почте. Туда депутаты присылают предложения и обсуждают вопросы комитетов, в частности в нем говорили о ликвидации комитета по вопросам ветеранов.
Об этом в интервью LB.ua рассказала будущая депутат Анна Коваленко.
"У нас есть групповой чат, куда присылают все предложения. Вопрос комитета (по вопросам ветеранов - Gazeta.ua) тоже обсуждался: можно было вносить свои предложения, критиковать, делать замечания. Комитета не будет, но министерство по делам ветеранов остается (...) Также мы имеем общую переписку на почте ", - сказала она.
На вопрос, обсуждают ли в чате кандидатов на должности министров, Коваленко сказала: "Нет".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" рассказали, почему ходят на каналы Медведчука
По мнению политолога Виктора Тарана, большинство "Слуги народа" в Верховной Раде проработает монолитно до полугода. Проблемы с монолитностью начнутся, когда принимать бюджет на 2020 год.
Комментарии