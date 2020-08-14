В "Слуге народа" ожидают уголовное производство по факту расследования Kroll о Суркисах

В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях присоединятся к изучению отчета Kroll о Суркисах и ПриватБанке

25 августа Рада соберется на внеочередную сессию, а уже с 1 сентября полноценно возобновит свою работу. Тогда и отчет Kroll о выводе из ПриватБанка 150 млн долларов может быть изучен членами правоохранительного Комитета. В частности, в случае, если до того времени не последует реакция правоохранительных органов и не будет открыто уголовное производство.

Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп от фракции СН Владимир Ватрас, передает Depo.ua.

По его словам, на соответствующую публикацию иностранных СМИ и сам отчет американских аудиторов - Kroll - в первую очередь должны отреагировать правоохранительные органы и зарегистрировать уголовное производство.

"Есть основания для открытия уголовного производства - любое сообщение о преступлении или правонарушении.

В общем, любые преступные деяния, имеющие место - я считаю, должна быть соответствующая реакция. И уж если ее нет - мы, как народные депутаты от партии "Слуга народа" готовы включиться, дать правовую оценку, обсудить этот вопрос на уровне комитета, подкомитета, если потребуется", - сказал он.

Политик добавил, что вопрос вывода средств из "Привата" и вероятная причастность к этому братьев Суркисов должна заинтересовать "комитет по вопросам правоохранительной деятельности, который возглавляет Монастырский, он занимается реформированием правоохранительных органов".

"... он может вызвать любого руководителя и заслушать его", - сказал нардеп.

Заметим, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу Суркисов" по выводу из Привата 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах до госбанка.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированы с братьями Суркис.

Напомним, ранее, "ПриватБанк" предоставил доказательства подделки документов от указанных оффшоров. Отмечалось, что заявления в государственную исполнительную службу от имени перечисленных выше 6-ти компаний были подписаны якобы руководством компаний, "однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения в подлинности таких подписей".