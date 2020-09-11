В "Слуге народа" отвергают новую возможность инспекции позиций ВСУ

Богдан Яременко считает, что к инспектированию украинских позиций не возвращаться. Фото: UNIAN

Депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что в совместной с оккупантами инспекции позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе не возвращаться после того, как Офис президента отменил запланированное на 10 сентября инспектирования.



Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода", сообщает "УНН".



"Нет будущего у этого процесса. То есть отменен этот процесс верификации одноразовый ", - заверил Яременко.

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Запланирована на 10 сентября инспекция позиций ОМП с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы в Донбассе было отсрочено, поскольку оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей.

Российские боевики после отмены совместной инспекции, обстреляли эти позиции, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.