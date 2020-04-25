В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции

В президентской политсиле рассказали о голосованиях в парламенте. Фото: iportal.rada.gov.ua

Большой бизнес не хочет дефолта. Так в интервью Gazeta.ua народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев прокомментировал, почему за изменения регламента в парламенте добавили голоса ОПЗЖ.

"Что касается голосования за изменения в регламент, здесь простое объяснение. Там есть люди, которые представляют большой украинский бизнес. А из крупных украинских бизнесменов только один считает, что дефолт - это хорошо.

Чтобы получить законы, которые позволят разблокировать сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями, они поддерживали эти изменения. Это как раз та ситуация, когда врагов самим себе не так много", - рассказал представитель президентской политсилы.

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"Когда определенные люди говорят: "А зачем нам МВФ? Китай поднимается, у них займем". Это ложь. В Китае большие проблемы. Они сейчас о себе заботятся и правильно делают", - говорит нардеп.

О голосовании с другими фракциями Потураев сказал:

"Голос" стоит на жестко либеральных позициях. И когда мы идем на определенные компромиссы, как по земельному закону, они это поддерживают.

"ЕС" голосует за законы, которые продвигают нас в реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом или усиливают сотрудничество с НАТО. Как они могут не голосовать за законы о поддержке ветеранов или Вооруженных сил?

У нас много голосований с конституционным большинством. Ситуация, когда не хватает голосов, это нормально. А люди воспринимают, как форс-мажор".

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Верховная Рада не поддержала 4 проекта постановлений об отмене решения изменений в регламент для противодействия спаму правок. Таким образом парламент разблокировал путь к принятию "антиколомойского" законопроекта, который просит МВФ.