В "Слуге народа" объяснили, почему их нардепы ходили на ZIK и NewsOne

Нардепы "Слуги народа" ходили на эфиры "каналов Медведчука", чтобы осуществлять коммуникации партии власти.
Так партия могла информировать общество, сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Громадському.
Она добавила, что в партии была внутренняя договоренность не ходить на пророссийские телеканалы. Однако, через некоторое время некоторые члены фракции начали нарушать это правило.
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"Люди, которые от нас ходили, выполняли функцию коммуникации партии власти, которая не имеет своих медийных площадок", - заявила она.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".
Позже, 20 февраля, были введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
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