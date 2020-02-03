В "Слуге народа" не хотят голосовать за законопроект Зеленского

Во фракции заговорили о "диктатуре" и "зеленом свистке". Фото: Макс Левин

Во фракции "Слуги народа" начали критиковать поданный президентом Владимиром Зеленским проект изменений в Конституцию об уменьшении количества нардепов до 300 и закрепления пропорциональной избирательной системы.

О том, что за законопроект не будет голосовать, написал в Facebook нардеп-мажоритарщик от правящей партии Александр Дубинский.

"Слуга" заявил, что "отмена мажоритарки приведёт к ещё большей внутренней диктатуре во фракциях".

"Списочники у нас голосуют по зелёному свистку, и пока ничего путного для людей не проголосовали", - заявил Дубинский.

"А если уж так срочно надо что-то сократить - давайте сократим коммуналку", - написав "слуга".

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского. Президент Владимир Зеленский решил дать Алексею Гончаруку с правительством шанс работать дальше.