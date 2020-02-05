В "Слуге народа" назвали условие для проведения выборов на Донбассе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, возможно ли провести выборы на территории временно оккупированного Донбаса.
Главным условием он назвал полный контроль ситуации со стороны Украины, сообщили в ЛИГА.НЕТ.
В данный момент фракция не имеет позиции по этому вопросу, ведь проводить выборы при нынешней ситуации в ОРДЛО невозможно.
"Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, например, отвод российских войск до начальной границы, до Ростова. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти", - отметил Арахамия.
По его словам, сейчас рано об этом говорить.
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Если процесс разведения войск на Донбассе продлится слишком долго, нужно будет рассматривать возможные альтернативы Минским соглашениям.
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