В "Слуге народа" назвали условие для проведения выборов на Донбассе

Арахамия говорил о Донбассе. Фото: Лига. нет.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, возможно ли провести выборы на территории временно оккупированного Донбаса.

Главным условием он назвал полный контроль ситуации со стороны Украины, сообщили в ЛИГА.НЕТ.

В данный момент фракция не имеет позиции по этому вопросу, ведь проводить выборы при нынешней ситуации в ОРДЛО невозможно.

"Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, например, отвод российских войск до начальной границы, до Ростова. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти", - отметил Арахамия.

По его словам, сейчас рано об этом говорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты топ-чиновникам

Если процесс разведения войск на Донбассе продлится слишком долго, нужно будет рассматривать возможные альтернативы Минским соглашениям.