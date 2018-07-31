В следующем парламентском цикле вес поста премьера может превысить президентский - СМИ

В следующем парламентском цикле вес посту премьера может превысить президентскую - СМИ. Фото: Радио ТРЕК

Олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов в нынешнем электоральном цикле сделают ставку на парламентские, а не президентские выборы, так как шансы на проведение конституционной реформы велики и в будущем вес и значимость поста премьер-министра может превысить президентский. Об этом говорится в статье "Игры олигархов", опубликованной в газете "Деловая столица".

"Пинчук и Ахметов будут играть скорее в парламентские выборы и президентскую кампанию рассматривают прежде всего в этом контексте. Тем более, что шансы на проведение конституционной реформы велики, и в следующем электоральном цикле вес премьера может превысить президентский. У Пинчука есть понятная стратегия -раскрутка проекта "Новые лидеры", стартовавшего в виде талант-шоу на ICTV и поддержанного всей мощью медиахолдинга олигарха, а также флагманский проект на парламентские выборы - Святослав Вакарчук. А на президентской кампании Пинчук, как и Фирташ, сделал ставку на Гриценко, с которым олигарха связывают давние и теплые отношения", - сказано в статье.

"Деловая столица" пишет, что у Рината Ахметова ситуация объективно более сложная, но поливариантная. Да, у него есть свой фаворит - Олег Ляшко и его Радикальная партия, которая гарантированно проведет список в парламент следующего созыва. Но Ляшко - чужой для аудитории телеканала "Украина" и электората тех регионов, где Ахметов имеет вес и ресурсы.

"Так называемому базовому электорату "Партии регионов" олигарх предложения пока не сделал. Являясь наряду с Фирташем мажоритарным акционером "Оппоблока", Ахметову явно неинтересно играть в кандидата в президенты Бойко - даже если "Оппозиционный блок" его таки выдвинет. Идею с выдвижением Бойко не поддерживает и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, который недавно призвал "Оппоблок" к объединению, но предложил Бойко отказаться от выдвижения, пообещав сделать то же самое, а вместо этого поискать "других достойных представителей обеих политических сил". Эксперты в этом контексте сразу заговорили о двух фамилиях - Мураева и Вилкула. Первый - альтер эго Рабиновича в их совместном политическом проекте и агрессивный критик действующей власти. Имеющий к тому же собственный довольно мощный медиаресурс. Второй - публичный фронтмен группы Ахметова в "Оппоблоке" и парламенте. Фактически только Вилкул - в силу узнаваемости и наличия личного рейтинга - способен или же бросить вызов Бойко за лидерство в "Оппоблоке", или же возглавить новый проект, о котором в окружении Ахметова периодически говорят уже несколько лет", - сказано в статье.

Вероятно, группа Ахметова будет делать ставку на Вилкула и как на потенциального премьера в случае формирования после парламентских выборов широкой коалиции или "правительства национального согласия", вероятность формирования которого оценивают как очень высокую - из-за раздробленности политического поля.