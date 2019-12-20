В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 612
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 531
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1314
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 909
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1179
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1620
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2835
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 549
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 270
Фото
Все фото
7
4
4
5
5
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Под Офисом президента поставили каток
Под Офисом президента поставили каток
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Видео
Все видео
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1179
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 558
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2745
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11304
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 324
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 15:24

В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба

  Комментировать

В швейцарский суд дело, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко, было передано прокурором под давлением и по настоянию защиты Мартыненко

Об этом заявила пресс-служба бывшего депутата.

У Мартыненко сообщили, что "швейцарский прокурор Кьоли вел расследование с августа 2013 года, а в июне 2019-го официально объявил об окончании расследования, однако отказывался передавать это дело в суд".

"Причина проста: там нет доказательств против Николая Мартыненко, поэтому швейцарскому прокурору хотелось переложить бремя доказывания в суде на украинские САП, НАБУ и украинский суд. Прокурор был вынужден передать дело в швейцарский суд только под давлением и по настоянию защиты Николая Мартыненко", - говорится в сообщении.

У Мартыненко указали, что "после неоднократных телефонных разговоров и попыток получить обвинительный акт, сторона защиты вынуждена была формально обратиться в Федеральную прокуратуру Швейцарской Конфедерации письмами от 9 августа 2019 года, 27 сентября 2019 года, 10 октября 2019 года, настаивая на передаче дела в суд. Несмотря на это, прокурор Кьоли продолжал игнорировать требования защиты Мартыненко".

"У стороны защиты не осталось другой возможности заставить прокурора Кьоли передать дело в суд кроме официального обращения в Федеральный уголовный суд с просьбой обеспечить возможность доступа к правосудию, воспользоваться которым Мартыненко не мог, учитывая откровенное затягивание процесса по стороны прокурора Кьоли. Защита Мартыненко 18 октября 2019 года обратилась в Федеральный уголовный суд Швейцарской Конфедерации с официальной жалобой и просьбой побудить прокурора Кьоли к передаче дела в суд", - говорится в сообщении пресс-службы.

У Мартыненко отметили, что "после очередного обращения защиты, датированного 14 ноября 2019 года, и официального требования Федерального уголовного суда, датированного 21 октября 2019 года, с приказом уведомить сторону защиты до 4 ноября 2019 года о передаче дела в суд, прокурор Кьоли официально ответил, что дело будет передано в декабре 2019 года".

"Сегодня, в последний рабочий день перед рождественскими и новогодними праздниками, то есть в последний возможный день декабря, прокурор Кьоли передал дело в суд", - отметила пресс-служба экс-депутата.

"Мы так подробно изложили хронологию событий, чтобы исключить любые пиарные спекуляции любого, кто привык годами пиариться на этом деле. Не Мартыненко затягивает рассмотрение дела, а все участники этой многолетней травли пытаются перенести друг на друга ответственность за потраченное время и бюджетные средства как в Швейцарии, так и в Украине", - подчеркнули у Мартыненко.

  Решение Федерального уголовного суда Швейцарии о назначении 4 ноября как предельного срока для прокурора Кёли для определения, когда дело будет передано в суд
Решение Федерального уголовного суда Швейцарии о назначении 4 ноября как предельного срока для прокурора Кёли для определения, когда дело будет передано в суд
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В швейцарский суд дело было передано под давлением самого Мартыненко - пресс-служба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

"Мифу" 45: день рождения Героя Украины Василия Слепака

Франция продала часть своих земель американцам

Выдали патент на лучшие пневматические шины

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 23805
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 23013
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 12483
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 9153
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 8892
Политика
Планируют уволить прокуроров и следователей, которые занимались делами Майдана
Планируют уволить прокуроров и следователей, которые занимались делами Майдана Просмотров: 99
Рада подстраховала ГБР с зарплатами
Рада подстраховала ГБР с зарплатами Просмотров: 90
Военных, добровольцев и волонтеров будут лечить бесплатно - Фриз
Военных, добровольцев и волонтеров будут лечить бесплатно - Фриз Просмотров: 81
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 2 Просмотров: 3600
Разумков закрыл Раду. Нардепы разбежались на три недели
Разумков закрыл Раду. Нардепы разбежались на три недели Просмотров: 324
Больше всего комментируют
14
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
11
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 14226
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua