В штабе Порошенко оборонный скандал назвали "избирательной технологией"

 
Ексклюзивы
1/5
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 243
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
1 Просмотров: 1458
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1026
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 450
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1656
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1269
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 648
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 909
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5904
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1782
Фото
Все фото
4
4
9
3
3
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Как Ющенко отгулял 65-летие
Как Ющенко отгулял 65-летие
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
&quot;Доверия к президенту никакого нет&quot; - в России требовали отставки Путина
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
Видео
Все видео
В штабе Порошенко оборонный скандал назвали "избирательной технологией"
В штабе Порошенко оборонный скандал назвали "избирательной технологией"
Оборонный скандал: друг Порошенко приостановливает свои полномочия в СНБО
Оборонный скандал: друг Порошенко приостановливает свои полномочия в СНБО
Савченко "бросила на карты" результаты президентских выборов
Савченко "бросила на карты" результаты президентских выборов
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
Порошенко танцевал перед студентами
Порошенко танцевал перед студентами
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1206
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4113
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2844
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2223
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5229
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 684
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 14:34

В штабе Порошенко оборонный скандал назвали "избирательной технологией"

  Комментировать
В штабе Порошенко оборонный скандал назвали &quot;избирательной технологией&quot;
Штаб Петра Порошенко видит технологию в компрометирующим расследовании журналистов.

Расследование журналистов о злоупотреблениях в оборонной отрасли окружением президента Петра Порошенко является избирательной технологией. Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко, его советник Олег Медведев журналистам во вторник.

"На первый взгляд это событие будто не имеет никакого отношения по формальным признакам к предвыборной кампании. Но понимаем: когда подобные вещи происходят практически за месяц до дня голосования, то есть все основания говорить об этом, как о избирательной технологии", - сказал он.

Пиар-технолог Порошенко назвал журналистские расследования "набором феерических фейков, не подтвержденных никакими фактами и документами". "Анонимные и бездоказательные", - добавил он.

"Расследование вызвало широкий общественный резонанс", - одновременно заметил Медведев.

"В контексте избирательной кампании армия является сильнейшим элементом в образе кандидата (Порошенко. - ред.). Именно поэтому по этой точке и бьют его политические оппоненты", - сказал представитель штаба.

"Кому это выгодно, кто это мог сделать? Есть версии и даже некоторые информационные данные. Но не хочу делать голословных обвинений. Круг "подозреваемых" не широк. Есть 3-4 кандидата, которые серьезно участвуют в президентской гонке", - добавил Медведев .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Друг Порошенко приостановливает свои полномочия в СНБО

Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В штабе Порошенко оборонный скандал назвали "избирательной технологией"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Киевлянка возглавила правительство Израиля

"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского

Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях

"Мог получить по голове древком от флага": как у Криму сопротивлялись окупации

Немецкая авиация пришла в упадок из-за недостатка пилотов

Гюго предсказал независимость Украины

Самое читаемое
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 63184
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 54367
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 6 Просмотров: 25668
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 19917
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 15024
Политика
"Сетки" подкупа избирателей: полиция отбелила соратника Порошенко
"Сетки" подкупа избирателей: полиция отбелила соратника Порошенко 1 Просмотров: 270
Закон о зеленых аукционах важно принять до выборов – Торстен Воллерт
Закон о зеленых аукционах важно принять до выборов – Торстен Воллерт Просмотров: 63
Российские хакеры атаковали ЦИК
Российские хакеры атаковали ЦИК Просмотров: 360
В Раде вступились за Maruv
В Раде вступились за Maruv Просмотров: 1440
Предвыборная индексация пенсий не подкреплена ростом экономики - Тарута
Предвыборная индексация пенсий не подкреплена ростом экономики - Тарута 1 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
8
MARUV не поедет на Евровидение
6
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
4
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
4
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
3
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
Голосов: 12944
Голосование Почему я не буду голосовать за Юрия Бойко на президентских выборах в 2019 году?
  • Никогда не поддерживал "регионалов" и теперь не буду
  • Он еще за "вышки Бойко" не отчитался
  • Стране надо президент не со старой политической элиты
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Бойко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua