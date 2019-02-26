В штабе Порошенко оборонный скандал назвали "избирательной технологией"

Штаб Петра Порошенко видит технологию в компрометирующим расследовании журналистов.

Расследование журналистов о злоупотреблениях в оборонной отрасли окружением президента Петра Порошенко является избирательной технологией. Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко, его советник Олег Медведев журналистам во вторник.

"На первый взгляд это событие будто не имеет никакого отношения по формальным признакам к предвыборной кампании. Но понимаем: когда подобные вещи происходят практически за месяц до дня голосования, то есть все основания говорить об этом, как о избирательной технологии", - сказал он.

Пиар-технолог Порошенко назвал журналистские расследования "набором феерических фейков, не подтвержденных никакими фактами и документами". "Анонимные и бездоказательные", - добавил он.

"Расследование вызвало широкий общественный резонанс", - одновременно заметил Медведев.

"В контексте избирательной кампании армия является сильнейшим элементом в образе кандидата (Порошенко. - ред.). Именно поэтому по этой точке и бьют его политические оппоненты", - сказал представитель штаба.

"Кому это выгодно, кто это мог сделать? Есть версии и даже некоторые информационные данные. Но не хочу делать голословных обвинений. Круг "подозреваемых" не широк. Есть 3-4 кандидата, которые серьезно участвуют в президентской гонке", - добавил Медведев .

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.