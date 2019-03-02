"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского

Актер Виктор Андриенко снялся в комедийном клипе о выборах.

Группа "ТІК", который поддержал президента Петра Порошенко на выборах, выпустил клип, в котором высмеял других кандидатов - Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.

Появилось видео на песню "Циклони".

В сюжете один из избирательных участков в день голосования заливает канализация. В клипе снимается актер Виктор Андриенко.

Несколько фраз из текста песни:

"Весняні циклони, ці клони. Недолюстровані, перефарбовані. З вилами й косами на постаменти. Голими й босими йдуть в президенти".

"У новий курс на старій кобилі. Ми десь це вже чули, ми там "уже были. Газ подешевшає від тьоті Юлі і так 20 років, а в кишені дві дулі".

"Владімір також нині не тренд, он у москалів є вже такий президент. І як би не вийшло нам з вами на зло, із маленького Вовки велике х*ло".

"Не знаю, як вам, а як по мені, у шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні".

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.