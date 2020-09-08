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вторник, 08 сентября 2020 18:12

В школу уже пошли дети, родившиеся при министре Авакове. Люди президента попытаются разбить эту ментовскую монополию

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В школу уже пошли дети, родившиеся при министре Авакове. Люди президента попытаются разбить эту ментовскую монополию
В руках Авакова сконцентрировалось много влияния, говорит волонтер. Фото: МВС

Арсена Авакова могут сместить с должности министра внутренних дел. Об этом Gazeta.ua сказал волонтер Роман Синицын.

"В последние недели циркулируют различные слухи. Слышал, что у Авакова не все окей сейчас. Над ним сгустились тучи, чуть ли не ищутся некоторые конфигурации его замены.

Об этом говорят уже давно. Когда год назад назначали Кабмин (во главе с премьером Гончаруком. - Gazeta.ua), тогда тоже речь шла", - говорит Синицын.

Касательно заявления президента Владимира Зеленского в июне о Авакове "мощном министре", то волонтер отметил: "Все турболентно. Во-вторых, кроме Зеленского во власти есть разные группы влияния. Он не самостоятельный, опирается на мнения тех или иных лиц. Есть Ермак, Тимошенко, Смирнов и так далее. Различные группы влияния относятся к Авакову по разному. Есть фракция, которым он не удобный".

Накануне местных выборов отставка возможна, допускает Синицын.

"Может быть какое-то переформатирование. Когда он пойдет на какую-то другую должность. Возможно даже формально выше. Допускаю, что Офис президента будет пытаться разбивать ментовскую монополию. Потому что слишком много влияния на процессы, людей сконцентрировано фактически в одних руках Авакова. Это же по сути репрессивный механизм - прослушка, наружка, аналитика.

И это не только говорим о МВД. Кроме этого группа Авакова имеет чуть ли не в каждом министерстве как минимум заместителя министра или начальника департамента.

Плюс у него есть влияние на Верховную Раду, неформальная фракция", - отметил волонтер.

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"Дети в школу пошли в первый класс, которые родились при министре Авакове. Это на самом деле немного страшно. Должны быть переменные склады, люди не могут так долго сидеть на одной должности. Аваков фактически целый пласт власти узурпировал.

Почему он должен уйти? Он провалил реформу правоохранительных органов, которая начиналась в 2014 году. Люди чувствуют себя в опасности.

Никуда же не исчезло "решалово", назначение на должности за деньги, контроль теневых потоков нелегальных сфер бизнеса", - говорит Роман Синицын.

В то же время существует угроза, что вместо Авакова министром внутренних дел сделают какого-то чиновника режима Януковича.

"Очень вероятно. Зеленский сам говорил, что скамейка запасных - короткая и есть кадровый голод. Хотя на самом деле это нонсенс. В Украине живут 40 миллионов человек, много специалистов.

Назначение Татарова (заместитель руководителя ОП, работал в МВД при руководстве беглеца Захарченко. - Gazeta.ua) все же видели?", - сказал волонтер.

Ночью 8 сентября избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Сейчас он в больнице.

В Офисе президента заявили, что "уличное насилие достигло угрожающего масштаба".

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Дата
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