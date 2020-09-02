В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования

Фото: "Опора"

1 сентября в харьковских школах детям раздавали подарки с символикой партии "Блок Кернеса Успешный Харьков". Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

По информации жителей города, детям раздавали пакеты и экосумки с блокнотами, браслетами, календарями, раскрасками. Все с логотипом партии.

Также журналисты "Суспільне Харків" зафиксировали раздачу брендированных материалов в харьковской школе №16 директором школы Ириной Дьяковой.

"Закон об образовании запрещает размещать политическую рекламу в учебных заведениях.

Из-за этого факта мы написали в Министерство образования и науки обращение с требованием отреагировать на указанные факты нарушения законодательства в учебных заведениях. А также просим обратиться к руководителям всех учебных заведений Харькова для обеспечения политической нейтральности и недопущения распространения политрекламы", - заявили в "Опоре".

Это уже не первый пример политрекламы в харьковских учебных заведениях. Ранее наблюдатели фиксировали в 22 учебных заведениях открытки, на которых изображены мэр Харькова Геннадий Кернес и надпись его партии.

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Геннадий Кернес на посту мэра Харькова - с ноября 2010 года. Впервые был избран от Партии регионов, второй раз - в 2015 году от "Возрождение". Местные выборы запланированы на 25 октября.