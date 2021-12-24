В СБУ отрицают выдвижение подозрения нардепу Шевченко, ездившему к Лукашенко

Нардеп Евгений Шевченко сказал, что Служба безопасности Украины открыла против него дело из-за госизмены.
Спецслужба эту информацию отрицает, передает "24 канал".
Шевченко раньше хвалил белорусского диктатора Александра Лукашенко. Он заявил, что дело связано с его "дружбой с Беларусью".
"Следователи СБУ не начинали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по статье 111 Уголовного кодекса", - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.
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Он добавил, что досудебное расследование народного депутата может начать только генеральный прокурор.
В мае депутата Евгения Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа".
20 апреля Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.
В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".
В феврале он ездил на собрание к самопровозглашенному президенту Беларуси.
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