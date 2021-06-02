В Ровенском облсовете произошла массовая драка

При обсуждении вопроса о зарплатах медиков началась драка. Фото: Скриншот

В Ровно на сессии областного совета произошла массовая драка.

Она возникла при обсуждении вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок. Об этом сообщает Час дій.

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На видео видно как люди подошли к трибуне. При обсуждении вопроса о зарплатах медиков началась драка, после этого объявили перерыв.

В Верховной Раде 6 февраля во время обсуждения закона о рынке земли произошел спор между нардепом от "Слуги народа" Максимом Ткаченко и представителем фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко. Нардепы использовали нецензурную лексику, спор почти превратилась в драку. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.