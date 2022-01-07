В разговоре с главой МИД Казахстана Блинкен упомянул Украину

Блинкен отметил мирные пути преодоления кризиса в Казахстане. Фото: Reuters.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди по поводу чрезвычайного положения в Казахстане.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Блинкен еще раз выступил за мирное разрешение кризиса в стране. Кроме того, напомнил о поддержке Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ.

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"Секретарь также подчеркнул приоритетность содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты Америки призвали все заинтересованные стороны в Казахстане отказаться от насилия и найти мирные пути решения проблемы. Представитель госдепартамента США Нэд Прайс отметил, что Казахстан является ценным партнером США.