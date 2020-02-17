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В Раду проходят 4 партии - западные социологи

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  Западные социологи сказали, каким партиям в данный момент больше всего доверяют украинцы. Фото: comments.ua
Западные социологи сказали, каким партиям в данный момент больше всего доверяют украинцы. Фото: comments.ua

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, которое было проведено в феврале, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины "Слуга народа" (38,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (16,8%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Сергея Таруты и Валентина Наливайченко (10,8%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,6%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), передает Comments.ua.

Другие политические партии, в частности, союз правых сил в составе ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" (Олег Тягнибок, Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош) - 4,1%, "Голос" Святослава Вакарчука (3,9%), Партия Шария (3,6%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (3,0%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,3%), Аграрная партия Украины Михаила Поплавского (1,8%), "Оппозиционный блок" Евгения Мураева и Александра Вилкула (1,7%) и дугие имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

 

Ответы на вопрос "В какой мере вы доверяете следующим государственным институтам и должностным лицам?" распределились следующим образом:

 

Наиболее оппозиционными партиями в отношении действующей власти респонденты назвали "Оппозиционную платформу – За жизнь" и ВО "Батькивщина", которые значительно опередили другие политические силы в Украине:

 

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина на протяжении 3-8 февраля 2020 года. Метод опроса – комбинированные интервью. Общее количество респондентов – 2,004 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.

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